Son dakika: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Antalyaspor ile Beşiktaş da Kayserispor ile eşleşti. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük, Sivasspor'un rakibi olurken Antalyaspor da Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-Karagümrük

Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Antalyaspor / Beşiktaş-Kayserispor

Alanyaspor-Gaziantep FK / Sivasspor-Karagümrük

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ELENMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz turda Denizlispor'a elenerek kupaya veda etmişti. Fenerbahçe ise son oynadığı karşılaşmada Kayserispor'a mağlup oldu.

