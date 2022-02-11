Son dakika: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Antalyaspor ile Beşiktaş da Kayserispor ile eşleşti. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük, Sivasspor'un rakibi olurken Antalyaspor da Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor-Antalyaspor
Sivasspor-Karagümrük
Alanyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Kayserispor
Trabzonspor-Antalyaspor / Beşiktaş-Kayserispor
Alanyaspor-Gaziantep FK / Sivasspor-Karagümrük
Galatasaray, geçtiğimiz turda Denizlispor'a elenerek kupaya veda etmişti. Fenerbahçe ise son oynadığı karşılaşmada Kayserispor'a mağlup oldu.
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