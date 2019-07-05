SON DAKİKA | UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı

UEFA'dan son dakika Trabzonspor kararı... UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne: "Biz geliyoruz" paylaşımı
We are coming ???? ???????? @EuropaLeague pic.twitter.com/5GNscXYMNM— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 5, 2019
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