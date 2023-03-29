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Son dakika: Ve beklenen oluyor! Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye dönüşünün fitilini ateşledi! Soyal medyadan paylaştı, taraftarlar 'Bitti' dedi...

29.03.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da 38 yıl sonra gelen zaferin başrollerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamamış ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor'da başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan'ın oturmasının ardından Nijeryalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika: Ve beklenen oluyor! Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye dönüşünün fitilini ateşledi! Soyal medyadan paylaştı, taraftarlar 'Bitti' dedi...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüslemiş ve 38 yıl aradan sonra bu zaferi yaşamıştı. Bordo - mavililerde Anthony Nwakaeme, gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta başrol oynamıştı. Taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız, bordo - mavili yönetimle anlaşamamış ve takımdan ayrılmıştı.

"YETER Kİ İSTESİNLER, GETİRİRİM"

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Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Anthony Nwakaeme için Trabzonspor'un yeni yönetiminde yer alan Nevzat Kaya önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Kaya, Nwakaeme'nin geri dönüşüyle ilgili sorulan soruya "İnşallah, neden olmasın? Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul'a gelince, ben Suudi Arabistan'a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan ve hoca isterse seve seve getiririm. Hiç problem değil. Yeter ki hoca ve başkan istesin". cevabını vermişti.

NWAKAEME'DEN TEBRİK MESAJI

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Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, Nevzat Kaya'ya sosyal medya hesabından paylaştığı bir tebrik mesajıyla destek verdi.

"TEBRİKLER BAŞKAN"

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Yıldız futbolcunun mesajında, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.

Bu mesaj sonrası Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin geri dönmesi için sosyal medyadan harekete geçti ve Nijeryalı futbolcuya mesaj yağdırdı.

Bu sezon Al-Fayha ile 18 resmi maça çıkan Nwakaeme, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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