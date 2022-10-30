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  4. Son dakika: Vodafone Park'ta Cenk Tosun şov! Şenol Güneş gelir gelmez yükselişe geçti

Son dakika: Vodafone Park'ta Cenk Tosun şov! Şenol Güneş gelir gelmez yükselişe geçti

30.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 33. dakikasında 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, Cenk Tosun adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu takımının ilk golünü atarken, ikinci golün de asistini yapmayı başardı. İşte detaylar...

Son dakika: Vodafone Park'ta Cenk Tosun şov! Şenol Güneş gelir gelmez yükselişe geçti
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş mücadelenin henüz 4. dakikasında kazandığı penaltı vuruşunda Cenk Tosun topun başına geçti.

CENK GOLLE BAŞLADI!

Penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran tecrübeli oyuncu, takımını 1-0 öne geçirirken Beşiktaş, golün ardından da etkili oyununu sürdürdü.

  1. dakikada bu kez Hollandalı golcü Weghorst sahneye çıkarken, Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golün asisti de yine Cenk Tosun'dan gelirken, 31 yaşındaki futbolcu 33 dakikada 1 gol 1 asit yapmayı başardı.

Sezon başında Beşiktaş'a yeniden transfer edilen Cenk Tosun, ilk kez başlangıç 11'inde şans bulurken, bu sezonki 2. golünü kaydetti.

EN SON 5 YIL ÖNCE...

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Cenk Tosun son olarak 5 yıl önce oynanan Ankaraspor mücadelesinde 1 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.


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