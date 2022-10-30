Son dakika: Vodafone Park'ta Cenk Tosun şov! Şenol Güneş gelir gelmez yükselişe geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş mücadelenin henüz 4. dakikasında kazandığı penaltı vuruşunda Cenk Tosun topun başına geçti.
Penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran tecrübeli oyuncu, takımını 1-0 öne geçirirken Beşiktaş, golün ardından da etkili oyununu sürdürdü.
Sezon başında Beşiktaş'a yeniden transfer edilen Cenk Tosun, ilk kez başlangıç 11'inde şans bulurken, bu sezonki 2. golünü kaydetti.
Cenk Tosun son olarak 5 yıl önce oynanan Ankaraspor mücadelesinde 1 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.