Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçında olay hareket! Maçın oynandığı sıralarda...

Son dakika haberleri... Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, dün gece duygusal anlar yaşadı. Fenerbahçe taraftarı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen başarılı çalıştırıcı duygusal ifadeler kullandı. İsmail Kartal'ın görevde kalmasını isteyen Demirel, "İsmail hoca büyüğüm. İnşallah uzun zaman F.Bahçe'nin teknik direktörü olarak kalır. Bunun için dua ediyorum" dedi.

VOLKAN'DAN ESTETİK HAREKET

Volkan Demirel'in maçın oynandığı sırada yaptığı hareket ise olay oldu. Demirel'in maç esnasında eliyle verdiği uzun pas ise büyük alkış aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Berabere biten maçın ardından konuşan Volkan Demirel: Ben Fenerbahçeliyim, burası beni Volkan yapan yer, burada doğdum burada büyüdüm. Şu an Karagümrük Teknik Direktörüyüm ve bundan mutluyum. Taraftarlar her zaman beni destekledi. Bugün de desteklediler. Ben de onları seviyorum. İnşallah Volkan sevgileri devam eder." dedi.

TRİBÜNDEN FENERBAHÇE TAKIMINA ISLIK

Mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertli tribünlerden kendi takımına ıslık geldi. Sarı-lacivertlilerin kendi sahasında yavaş kalması ve rakip kaleye gitmemesi tepki gördü. Tribünler 'İleri ileri' tezahüratından bulundu. Fenerbahçe mücadeleyi kazanması halinde kesin olarak Devler Ligi ön eleme bileti alacaktı.



