SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçında olay hareket! Maçın oynandığı sıralarda...

Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçında olay hareket! Maçın oynandığı sıralarda...

16.05.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanına rakip olarak çıktı. Bu olayı duygusal sözlerle değerlendiren Demirel, "Burayı çok özlemişim. Kokusu bile başka. Kazanmak isterdik. Berabere bitti. İsmail hoca büyüğüm. İnşallah uzun zaman F.Bahçe'nin teknik direktörü olarak kalır. Bunun için dua ediyorum" dedi. Volkan'ın maç içinde yaptığı bir hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçında olay hareket! Maçın oynandığı sıralarda...

Son dakika haberleri... Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, dün gece duygusal anlar yaşadı. Fenerbahçe taraftarı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen başarılı çalıştırıcı duygusal ifadeler kullandı. İsmail Kartal'ın görevde kalmasını isteyen Demirel, "İsmail hoca büyüğüm. İnşallah uzun zaman F.Bahçe'nin teknik direktörü olarak kalır. Bunun için dua ediyorum" dedi.

VOLKAN'DAN ESTETİK HAREKET

fan

Volkan Demirel'in maçın oynandığı sırada yaptığı hareket ise olay oldu. Demirel'in maç esnasında eliyle verdiği uzun pas ise büyük alkış aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Berabere biten maçın ardından konuşan Volkan Demirel: Ben Fenerbahçeliyim, burası beni Volkan yapan yer, burada doğdum burada büyüdüm. Şu an Karagümrük Teknik Direktörüyüm ve bundan mutluyum. Taraftarlar her zaman beni destekledi. Bugün de desteklediler. Ben de onları seviyorum. İnşallah Volkan sevgileri devam eder." dedi.

TRİBÜNDEN FENERBAHÇE TAKIMINA ISLIK

f463efc4-baaf-4d0a-b733-f4ab6185b071

Mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertli tribünlerden kendi takımına ıslık geldi. Sarı-lacivertlilerin kendi sahasında yavaş kalması ve rakip kaleye gitmemesi tepki gördü. Tribünler 'İleri ileri' tezahüratından bulundu. Fenerbahçe mücadeleyi kazanması halinde kesin olarak Devler Ligi ön eleme bileti alacaktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay iddia! ''Umarım yanılırım...''Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay iddia! ''Umarım yanılırım...''
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!
Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...

Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.