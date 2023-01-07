Son dakika: Wout Weghorst, Ozan Tufan ve transfer... Şenol Güneş maçtan sonra her şeyi açıkladı! 'Kulübe de veda etmesi gerekiyor'

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizim de rakibimizin de 3 puana ihtiyacı vardı. Biz 1 hafta arayla oynamış olduk. Rakibimiz daha kısa sürede maça hazırlandı. Rakibimiz son maçı kazandıktan sonra bugün de o moralle çıkacağından biz daha iyi şeyler yapmamızı bekliyorduk. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Gol de bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. Oyun kontörlünü yapıp rakibe fazla az pozisyon vermek gerekiyordu. Oyun kontrolü iyi daha çok hamle yapmak için o git geli oynamamak gerekiyor. İkinci yarı golü yedik. Daha fazla paniklemeyi getirdi. Bütün oyuncular 2-1'e rağmen elinden gelen gayreti gösterdi. Oyun güzelliği bakımından, oyun hakimiyeti konusunda eksikliğimiz vardı. O da rakibi ortak etti. Rakibimiz bizden 4 kilometre fazla koştu. Hücumda daha üst oynamamız lazım. Henüz o seviyeye gelmedik. Bundan sonra da zor maçlar olacak. Çünkü 3 günde 1 maç oynayacağız. Eksiklerimiz de var, cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Onların da gelmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Bugün için 3 puan önemliydi. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"WEGHORST'UN VEDA ETMESİ YETMİYOR, KULÜBE DE ETMESİ GEREKİYOR"

Şenol Güneş, adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst'un takımdan ayırılıp, ayrılmayacağının sorulması üzerine, "Weghorst bizim için önemli oyuncu. Hem yürekten oynuyor hem de oyuna katkı yapıyor. Değerli bir oyuncu. Veda etmesi için seyirciye etmesi yetmiyor, kulübe de söylemesi gerekiyor. Resmiyette öyle bir şey olmadı. Böyle bir gelişmeyi ben de duydum ama henüz net değil. Teknik olarak iyi oynayan bir oyuncunun gitmesini istemem. Aynı şey Cenk'te olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Bizde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Transferler teknik tarafı olarak olumlu bakmam. Ekonomik ve idari olarak, oyuncunun isteği, kulübün isteği hepsinin örtüşmesi lazım. Bugünkü maçta iyi oynadı. 3 puana çok katkı yaptı. Gitmeyle ilgili hem kendisiyle hem kulüple konuşmadan sonra değerlendiririz. Transferler futbolda olan şeyler. Gelişme olursa size bilgi veriliriz" şeklinde konuştu.

"OZAN TUFAN İLE HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan hakkında konuşan Şenol Güneş, "Ozan Tufan, iyi çıkış yapmıştı. Sonra dalgalanma geçirdi. O'nun da şansızlığı en üst seviyeye çıktı, aşağıya düştü. Şimdi İngiltere'de oynuyor Transfer olayı idari, ekonomik ve tekniktir. Bana resmi olarak bir şey gelmedi ama konuşuluyor. Şu anda hiçbiri ile ilgili bir şey söylemem. Benim söylemem havada kalır. Ozan ile hiçbir görüşmem olmadı. Ozan'ı beğenirim. Alıp, almama konusu başka bir şey. Şu anda gündemimde 1 numaralı konuştuğum o değil. Bölge olarak defansta bir oyuncu düşündüm. Onu da eldeki oyuncuları değiştirerek yapmayı düşündüm. Daha düşük yaşlardaki oyuncu almayı düşünüyoruz. Bu transferler konuşulmaya muhtaç" dedi.

"LİG BİR YARIŞ, HER TAKIM İDDİALI"

Tecrübeli teknik adam, şampiyonlukla ilgili ise "Bizim şu anda önümüzde maçlar var. Açıklanan maçlardaki hedefimizi yakalarsak hatta avantajlı da olabiliriz. Güçlü oyunu istiyorum. Güçlü oyun hem moral verecek hem puan kazandıracak hem de rakipleri rahatsız edecek. Lig bir yarış, her takım iddialı. Oyun gücünü kullanmadan bunu söylemeyi doğru bulmuyorum. Devre arası yoktu, devre arası gibi oldu ama oyuncuların çoğu milli takıma gitti. O kadar fazla milli oyuncu olursa takım çalışması da zaman da bazen boşa gider. Sezon başında hazırlanmayan oyuncularımız var. Maratonu sürdürebilmek için fiziksel olarak iyi olmanız gerekir. Size şunu diyemem, 'Bu takım hazır, istediğimiz oyunu oynuyoruz' diyemem. Size ve taraftarlar daha güzel futbol seyrettirmeyi istiyorum ama 3 puana da ihtiyacım." ifadelerini kullandı.

