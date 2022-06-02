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Son dakika: Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu! Parayı görenler şoke oluyor

02.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de önümüzdeki sezon maçların yayınlanacağı kanalın belli olmaması taraftarları meraklandırmıştı. Aylardır süren bu bilmece sonunda sona erdi. Mevcut yayıncı kuruluşla birlikte yarışan şirketlerden birine verilecek olan yayın hakları artık netleşti. Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 milyar 50 milyon TL üzerinden 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Son dakika: Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu! Parayı görenler şoke oluyor

Son dakika haberleri... Kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi için beIN Sports'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Yayıncı kuruluşun 2 yıllık süreçte ödeyeceği rakam belli oldu.

2 YILLIK ANLAŞMA, 2 MİLYAR 50 MİLYON TL

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Ajansspor'un haberine göre, Süper Lig'deki yayıncı konusu çözüme kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpler, 1 yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş 2 yıllık anlaşmada diretti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak. Öngörülen artış ise yüzde 50 olarak konuşuldu.

MURAT SANCAK İSYAN ETTİ

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Yayın ihalesi 2 yıllık olacak. beIN SPORTS'la anlaşıldı. Geçen yıldan TL olarak daha düşük bir rakam olacak." dedi. Bu olayın ardından sosyal medyada taraftarlar şoke oldu.

SPOR TOTO'DAN 500 MİLYON TL

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Bu sezon Süper Lig'in isim sponsoru olan Spor Toto ile önümüzdeki yıl için de anlaşma sağlandı. Spor Toto, isim sponsorluğu için bu yıl 500 milyon TL ödeme yapacak. Fakat ikinci yıl için ise Spor Toto ile henüz anlaşma sağlanamadı.

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