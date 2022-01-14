SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. SON DAKİKA: Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi!

SON DAKİKA: Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi!

14.01.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un yeni transferi Yusuf Erdoğan Trabzon’a geldi. Resmi imzayı atmak için kente gelen tecrübeli oyuncu yaptığı ilk açıklamada, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan hayal kırıklığı ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geri geliyorum" ifadelerini kullandı. Yusuf Erdoğan'ın bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

SON DAKİKA: Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi!
Yusuf Erdoğan

Yusuf Erdoğan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.

"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

FJC_2HiX0AEsvO_

Yusuf Erdoğan, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan hayal kırıklığı ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geri geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu şansı veren başkanıma ve hocama teşekkür ederim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Trabzonspor'a Sivas maçı öncesi şok!Trabzonspor'a Sivas maçı öncesi şok!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Messi'nin yeni malikanesinin fiyatı dudak uçuklatıyor

Messi'nin yeni malikanesinin fiyatı dudak uçuklatıyor

İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'den ilk paylaşım!

Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'den ilk paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.