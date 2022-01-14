SON DAKİKA: Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi!

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.

"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yusuf Erdoğan, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan hayal kırıklığı ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geri geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu şansı veren başkanıma ve hocama teşekkür ederim." dedi.

