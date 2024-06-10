Son dakikada yıkıldık! A Milli Takım Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında rakibi karşısında 1-0 geriye düşen milliler mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Mücadelede millilerin tek golünü oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz 77. dakikada kaydetti.

ARDA 2. YARIDA GİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, iyi bir performans sergiledi.

SON DAKİKADA YIKILDIK

Polonya'nın golleri ise 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti

SEMİH KILIÇSOY İLK KEZ 11’DE

Milli takımın genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ikinci yarısında ilk kez A Milli Takım'da şans verdiği Semih'i Polonya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

YASİN ÖZCAN MAÇ KADROSUNDA

Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı’nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Genç futbolcu, ilk 11'de yer almazken, yedekler arasında forma şansı bekledi.

FEDERASYON BAŞKANLARI BULUŞTU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'ün son hazırlık maçı öncesi Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ile bir araya geldi.

Başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükekşi'ye TFF yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza hem milli maç hem de Avrupa Şampiyonası finallerinde başarı dileklerini iletti. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

