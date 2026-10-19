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Son durumu merak ediliyordu! Galatasaray'dan Leao açıklaması: MR sonucu belli oldu

Galatasaray’da Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao’nun MR sonuçları belli oldu. Kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlanırken, Lille maçı öncesindeki durumu merak konusu oldu.

Son durumu merak ediliyordu! Galatasaray'dan Leao açıklaması: MR sonucu belli oldu
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından Rafael Leao’nun yaşadığı sakatlıkla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ankara deplasmanında karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

MR SONUCU BELLİ OLDU

Son durumu merak ediliyordu! Galatasaray dan Leao açıklaması: MR sonucu belli oldu 1

Galatasaray, Rafael Leao’nun bugün sponsor hastane Acıbadem’de yapılan MR görüntülemesi ve ileri tetkiklerinin sonuçlarını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda yıldız futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşayan oyuncunun tedavisine başlandığını ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceğini bildirdi.

LILLE MAÇI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ

Son durumu merak ediliyordu! Galatasaray dan Leao açıklaması: MR sonucu belli oldu 2

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da Rafael Leao’nun durumu yakından izlenecek. Portekizli futbolcunun kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi, tedavi sürecinde göstereceği gelişime ve yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre belirlenecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Leao’nun son durumunu takip ederek maç öncesinde kararını verecek.

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Sakatlık son dakika galatasaray Rafael Leao
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