Son durumu merak ediliyordu! Galatasaray'dan Leao açıklaması: MR sonucu belli oldu

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından Rafael Leao’nun yaşadığı sakatlıkla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ankara deplasmanında karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

MR SONUCU BELLİ OLDU

Galatasaray, Rafael Leao’nun bugün sponsor hastane Acıbadem’de yapılan MR görüntülemesi ve ileri tetkiklerinin sonuçlarını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda yıldız futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşayan oyuncunun tedavisine başlandığını ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceğini bildirdi.

LILLE MAÇI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da Rafael Leao’nun durumu yakından izlenecek. Portekizli futbolcunun kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi, tedavi sürecinde göstereceği gelişime ve yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre belirlenecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Leao’nun son durumunu takip ederek maç öncesinde kararını verecek.