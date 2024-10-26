Son haliyle çok konuşulmuştu! Cengiz İmren klip çekiminde büyük panik yaşadı! Beyaz elbisesi ile havada asılı kaldı... Vinç sahnesinde bayıldı

Bir dönem Seren Serengil ile yaptığı evlilik ile adını sık sık duyduğumuz Cengiz İmren uzun zamandır ortalıkta yoktu. Yeni albümü ile sahnelere ve sektöre geri dönen İmren son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Değişimiyle çok konuşulan İmren şimdi de yeni şarkısı Cennet Çiçeğim'in klibinde yaşadığı korku dolu anlar ile gündem oldu. İmren, yeni parçasının klip çekimi için Özbek sanatçı Aziza Yoqubova ile kamera karşısında geçti.

HAVADAYKEN BAYILDI

Beyaz elbisesi ile havaya kalırılan Aziza Yoqubova bir süre sonra kendisine yapılan seslenmelere cevap vermedi.

İmren'in ne olduğu anlamadığı anlarda Aziza Yoqubova'nın bayıldığı düşünüldü ve vinç sahnesine ara verilerek ünlü isim yukarıdan indirildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sette yaşanan panik dolu anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'izlerken korktum', 'bu nasıl sahne' gibi yorumlar yapıldı.