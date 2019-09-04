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Son şampiyon Sırbistan yarı finalde

VOLEYBOL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:51 | Son Güncelleme

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan’ın rakibi, son 16 turunda Azerbaycan’ı 3-0 yenen Bulgaristan’dı. Sırbistan, son sette rakibi karşısında zorlansa da 25-19, 25-18, 28-26’lük setlerle Bulgaristan’a 3-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Agnieszka Michlic, Juraj Mokry
Sırbistan: Mihajlovic, Veijkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic, Ognjenovic, Mina Popovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Pusic (L), (Silvijia Popovic)
Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova)
Setler: 25-19, 25-18, 28-26
Süre: 1 saat 17 dakika (24, 25, 28)

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası sırbistan

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