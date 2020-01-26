Son saniyede maçı kazandılar

Türkiye Basketbol Ligi 16. haftasında Final Gençlik Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son bir saniye kala faul atışlarından bulduğu sayılarla sahadan 73-71 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlıların yeni transferleri Ovidijus Varanauskas 18 sayı, 6 asist, Umut Geçen ise 4 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla maçta öne çıkan isimler oldu. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı As Başkanı Ramazan Koçak ve meclis üyeleri tribünden izledi. Maç öncesi Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde yaşamını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İlk yarıda denge bozulmadı

İlk çeyreğe etkili başlayan rakip takım, skor üstünlüğünü kısa sürede eline aldı. Cevap vermekte gecikmeyen yeşil-beyazlılar farkın açılmasına izin vermeyerek yakın takibini sürdürdü. Kalan dakikalarda üstünlüğün el değiştirmeye devam ettiği ilk çeyreği 25-20 rakip takım önde tamamladı. İkinci çeyreğe savunmada daha iyi başlayan yeşil-beyazlılar rakibini arka arkaya top kaybına zorladı. Rakibinin savunmadaki zayıflığını kullanarak içeriden oynamaya devam eden Mamak Belediyesi farkı eriterek skoru 37-37 eşitledi. Son bölümde çizgiden kayıpsız dönen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, üstünlüğü eline aldı ve çeyreği 39-38 önde tamamladı.