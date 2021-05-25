Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan’ın pozu çok beğenildi

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. İlk olarak 2018 yılında yayınlanan Gülperi dizisinde boy gösteren 2000 doğumlu oyuncu şimdiye kadar 3 projede boy gösterdi.

Alperen Duymaz ile başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Yağmur karakterinde başarılı bir performans sergilemekte. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan oyuncu, karantina ve tedavi sürecini evinde geçirmişti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÇİÇEK AÇTI

Aynı zamanda genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden birisi. Haliyle sosyal medyada da hayran sayısı giderek büyüyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Alem dergisine de kapak olmuştu.

O dergideki bir fotoğrafını yakın zamanda tekrar paylaştı. Üzerindeki çiçekli yazlık elbise ile de büyük beğeni topladı. Hayranları oyuncunun güzelliğine de övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.





