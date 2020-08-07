Soner Çetin’den pazar denetimi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar denetiminde esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu. Başkan Soner Çetin, “Korona virüsle mücadelede herkesin duyarlı davranması şart. Her ortamda maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.

Korona virüsle mücadelenin daha etkin yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığınca Valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Semt Pazarında denetim yaptı.

Pazarın girişinde maskesi olmayanlara maske dağıtan belediye personelinin bulunduğu standı ziyaret eden Başkan Soner Çetin, zabıta ekiplerinden de maske takmayanların pazara alınmamasını istedi. Başkan Soner Çetin, zabıta personelinden tüm esnafın maskeli olması için duyarlı davranmalarını tembihledi.

Tedbiri elden bırakmayalım

Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Soner Çetin, maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Soner Çetin, normalleşmenin başlamasıyla halkın biraz rahat davrandığına dikkat çekerek, “Bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Salgın sonrası sık sık semt pazarlarını sık sık ziyaret ettiğini, esnaf ve vatandaşları uyardığını hatırlatan Başkan Soner Çetin, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Türkiye şu ana kadar salgın konusunda başarılı bir sınav verdi. Ancak henüz her şey bitmedi. Asla tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” diye konuştu.

