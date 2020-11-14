YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek

Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek

YOZGAT HABERLERİ  | 14.11.2020 11:55 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Belediye, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle ev hanımlarına yönelik el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursları açıldı.Sorgun’da kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Belediye, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle ev hanımlarına yönelik el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursları açıldı.
Sorgun’da kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sorgun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliği ve İŞKUR destekleriyle ev hanımlarının meslek edinmeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursları açıldı. Eğitimler, 3 sınıfta 75 kursiyerle başladı.
Kadınlara yönelik açılan kurslar hakkında bilgi veren Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Burada 3 sınıfta 75 kursiyerimiz var. Hem eğitim alıyorlar hem de kurs süresince İŞKUR tarafından desteklenerek cep harçlıklarını çıkartıyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli hocalarımız tarafından verilen eğitimlerde hedefimiz kısa vadede meslek edindirmek, el emeklerini satmaları ve ekonomik olarak ev bütçelerine katkı sağlamaları için alan oluşturmak. Uzun vadede ise geleceğe yönelik istihdam oluşturmak. İlçemize yapılacak yatırımlarda, açılmasını temenni ettiğimiz fabrikalarda ve gerçekleştirmek için adım attığımız projelerde çalıştırılmak üzere kalifiye eleman yetiştirmek. Üreten bir toplum, üreten kadın olma hayallerini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki 3 sınıf 75 kursiyer ile başladığımız bu eğitimler daha da artacak. Sorgun üreten, gelişen, her gün daha da kalkınan bir ilçe olarak anılsın, her alanda yaptığımız yenilikler ile adımız zikredilsin istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
1/

Yozgat Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:17
Öğle
12:30
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Yozgat Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Sağlık Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.