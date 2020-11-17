Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Aksoy, Fenerbahçe müsabakasından galibiyetle ayrılmak ve bir çıkış yakalamak istediklerini ifade ederek, "Pazar günü evimizde oynadığımız Altekma maçı, ilk yarının son mücadelesiydi. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. İyi bir oyunla Altekma maçını kazanarak puanımızı 12'ye çıkardık. Şimdi cumartesi günü şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Şu an sakat ve hasta oyuncumuz yok. Oyuncularımızın morali çok iyi. Bu moralle Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Aslında biz 18 Kasım Çarşamba günü yine evimizde Haliliye Belediyespor ile oynayacaktık. Ancak Haliliye takımında 4 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu maçımız ertelendi. 20 gün içerisinde oynayacağımız 5 karşılaşmanın 4’ünü evimizde oynayacaktık. Bu da bizim için avantaj teşkil ediyordu. Yeni yeni form durumumuz yükselirken Haliliye Belediyespor maçının ertelenmesi bizi hiç memnun etmedi. Yapacak bir şey yok, sağlık daha önemli. Bundan sonra daha başarılı sonuçlar alacağımıza inancım tamdır."

