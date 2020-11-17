YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

YOZGAT HABERLERİ  | 17.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Antrenör Bahadır Aksoy: - "Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum"

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 21 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu sahalarında oynadıkları Altekma maçını 3-1 kazanmanın morali ile Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlandıklarını dile getirdi.

Aksoy, Fenerbahçe müsabakasından galibiyetle ayrılmak ve bir çıkış yakalamak istediklerini ifade ederek, "Pazar günü evimizde oynadığımız Altekma maçı, ilk yarının son mücadelesiydi. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. İyi bir oyunla Altekma maçını kazanarak puanımızı 12'ye çıkardık. Şimdi cumartesi günü şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Şu an sakat ve hasta oyuncumuz yok. Oyuncularımızın morali çok iyi. Bu moralle Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Lige üst sıralarda yer edinme hedefiyle başladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kendilerini olumsuz etkilediğinin altını çizen Aksoy, şunları söyledi:

"Aslında biz 18 Kasım Çarşamba günü yine evimizde Haliliye Belediyespor ile oynayacaktık. Ancak Haliliye takımında 4 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu maçımız ertelendi. 20 gün içerisinde oynayacağımız 5 karşılaşmanın 4’ünü evimizde oynayacaktık. Bu da bizim için avantaj teşkil ediyordu. Yeni yeni form durumumuz yükselirken Haliliye Belediyespor maçının ertelenmesi bizi hiç memnun etmedi. Yapacak bir şey yok, sağlık daha önemli. Bundan sonra daha başarılı sonuçlar alacağımıza inancım tamdır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor

Yozgat Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:31
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Yozgat Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Sedalin Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
İmamoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.