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Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 17. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yozgat temsilcisi, başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirdi.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak geçen hafta oynadıkları Altekma maçından şanssız bir şekilde yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Bu yenilgiyi beklemediklerini ifade eden Aksoy, "Yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisi Altekma maçıyla bozuldu. Bu hafta ligin en güçlü ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacağız. İlk yarıda evimizde oynadığımız maçta galibiyeti son sette kaçırmıştık. Rakibimizi yenerek hem geçen haftayı telafi etmek hem de yeni seri yakalamak istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı galibiyet odaklı yaptık." diye konuştu.

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