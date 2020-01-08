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  4. Sorumsuz sürücü pes dedirtti

Sorumsuz sürücü pes dedirtti

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bilecik’te duyarsız bir sürücünün kenttin çeşitli noktalarına uygunsuz park edilmemesi için çakılan dubaların üzerine çıkarak park etmesi pes dedirtti.Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerine yolun dar olması sebebiyle Bilecik Belediyesine bağlı ekipler yolun sağ tarafına park yapılmaması için dubalar çaktı.

Sorumsuz sürücü pes dedirtti

Bilecik’te duyarsız bir sürücünün kenttin çeşitli noktalarına uygunsuz park edilmemesi için çakılan dubaların üzerine çıkarak park etmesi pes dedirtti.
Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerine yolun dar olması sebebiyle Bilecik Belediyesine bağlı ekipler yolun sağ tarafına park yapılmaması için dubalar çaktı. Bankalar bölgesinde işi olan bir duyarsız sürücü aracını dubaların üzerine park ederek, diğer araçların geçişlerini zorlaştırdı. Trafik ekipleri tarafından anons edilen plakanın sürücüsü aracın başına gelmeyince, uygunsuz parkın fotoğrafını çeken ekipler, cezai işlem uyguladı.

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