Sosyal derecelendirme Türkiye'de tüketicilerin yüzde 11'ini etkiliyor

Tüketiciler bu konuyla ilgili yaşadıkları deneyimleri Kaspersky'nin "Sosyal kredi ve güvenlik: Derecelendirme dünyasını kucaklamak" başlıklı yeni raporunda paylaştı.

Otomatik algoritmalarla çalışan bu tür davranış değerlendirme sistemleri, kişisel hayatı etkileyebilen sosyal kredi derecelendirmeleri de yapabiliyor.

Sosyal medyadaki hareketlerin de dahil olduğu kişisel bilgiler sayesinde kurumlar mevcut ve potansiyel müşterilerine özel hizmetler ve deneyimler sunabiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, sosyal ağlardan banka hesaplarına kadar günlük hayatın her alanında kullanılan tüm çevrim içi hizmetler hayatı kolaylaştırmak için verilerden yararlanıyor.

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin “Sosyal kredi ve güvenlik: Derecelendirme dünyasını kucaklamak” başlıklı raporuna göre, Türkiye'den ankete katılanların yüzde 11'i derecelendirme sistemlerinin sosyal medyadaki bilgiler üzerinde yaptığı değerlendirme nedeniyle finans hizmetlerine erişmekte zorlandı.

Sosyal medya ve benzeri hizmetleri en çok kullanan 25-34 yaş arası grup bu durumdan en çok etkilenen (yüzde 13) kesimlerden biri oldu.

Finansal davranışlara göre kredi derecelendirme için bilinen mevcut düzenlemeler bulunurken, çevrim içi profillerden kişisel bilgi toplayan sistemler için herkes tarafından bilinen belirli bir kurallar çerçevesi bulunmuyor.

Kaspersky'nin hazırladığı raporda, insanların daha uygun fiyatlar, indirimler ve özel hizmetler için hassas özel verilerini paylaşabileceği sonucuna ulaşıldı.

Aynı zamanda, tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı dikkatli bir şekilde kullandığı ve bir grup kullanıcının kurumlara kişisel bilgilerine göz atma izni vermeyi düşünmediği de ortaya çıktı.

Örneğin, araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 33ü kredi kartı başvurusu için yapılan kontrolleri hızla geçebilmek için profillerini paylaşmaya sıcak bakmadıklarını belirtti.

Çocuğunu iyi bir okula yazdırmak (yüzde 12) veya kirada indirim (yüzde 11) için profilini paylaşmaya razı olmayanların oranı ise biraz daha düşük oldu.