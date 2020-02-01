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Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

20-22 Mart'ta sosyal girişimciler, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack’te, toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümler geliştirilecek - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu: - " Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İGA Sosyal Hackathon (Sosyal Hack) kapsamında kapılarını sosyal girişimcilere açıyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart 2020'de sosyal girişimciler, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack’te, toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümler geliştirilecek.

İstanbul Havalimanı, sosyal girişimlere katkı sunmak ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla, sosyal girişimcilerin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack yarışmasını düzenliyor. İGA Sosyal Hack’te dereceye giren projelerin yarışma sonrasında geliştirilmesiyle hem toplumsal fayda içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi hem de sosyal girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Başvuru süreci 15 Şubat 2020’ye kadar sürecek İGA Sosyal Hack yarışmasında, katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri bekleniyor.

Katılımcılar İGA Sosyal Hack kapsamında, sosyal kalkınma başlığında İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme konusunda sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınmaya odaklanacak.

Sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında; genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk için tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere girişimcilik projeleri, topluma fayda sağlayacak yeni iş fikirleri ile havalimanı operasyon sürecinde hem çalışanların hem de yolcuların konforunu artıracak pozitif katkılı projeler üretilmesi bekleniyor.

Katılımcılar, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler/Topluluklar konu başlığında ise iklim değişikliğine uyum, afetlere hazırlık, sürdürülebilir gıda tedariği, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik ve çevre konularında iş ya da proje fikirleri üretecek.

20-22 Mart'ta katılımcıların 4’er kişilik gruplar hâlinde yarışacağı İGA Sosyal Hack’te, iki farklı konu başlığında ilk 3’e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçmek için çabalayacak. İlk aşama sonucu dereceye giren gruplara 1'incilik ödülü olarak 5.000 TL, 2'ncilik ödülü olarak 3 bin TL ve 3'üncülük ödülü olarak 2 bin TL verilecek.

Sosyal Hack’in ardından iki farklı konu başlığında dereceye giren 6 grup, 18 Nisan 2020’deki ikinci aşamaya geçecekler. Gruplar, çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte projelerini sunacak ve hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde birinci olan proje 100 bin TL'ye kadar desteklenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları kaydetti:

"Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub olan İstanbul Havalimanı aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı olarak da ön plana çıkıyor. Sosyal konulara dikkat çekmek, toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak için İGA Sosyal Hack’i düzenliyoruz.

Sosyal girişimcileri, yazılımcı ve grafik tasarımcılarla bir araya getirerek insanların her gün karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz. İstanbul Havalimanı’nda operasyonel başarıya ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önem kadar sosyal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularını da önceliklendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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