Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor

Katılımcılar İGA Sosyal Hack kapsamında, sosyal kalkınma başlığında İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme konusunda sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınmaya odaklanacak.

Başvuru süreci 15 Şubat 2020’ye kadar sürecek İGA Sosyal Hack yarışmasında, katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri bekleniyor.

İstanbul Havalimanı, sosyal girişimlere katkı sunmak ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla, sosyal girişimcilerin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack yarışmasını düzenliyor. İGA Sosyal Hack’te dereceye giren projelerin yarışma sonrasında geliştirilmesiyle hem toplumsal fayda içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi hem de sosyal girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart 2020'de sosyal girişimciler, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack’te, toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümler geliştirilecek.

Sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında; genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk için tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere girişimcilik projeleri, topluma fayda sağlayacak yeni iş fikirleri ile havalimanı operasyon sürecinde hem çalışanların hem de yolcuların konforunu artıracak pozitif katkılı projeler üretilmesi bekleniyor.

Katılımcılar, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler/Topluluklar konu başlığında ise iklim değişikliğine uyum, afetlere hazırlık, sürdürülebilir gıda tedariği, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik ve çevre konularında iş ya da proje fikirleri üretecek.

20-22 Mart'ta katılımcıların 4’er kişilik gruplar hâlinde yarışacağı İGA Sosyal Hack’te, iki farklı konu başlığında ilk 3’e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçmek için çabalayacak. İlk aşama sonucu dereceye giren gruplara 1'incilik ödülü olarak 5.000 TL, 2'ncilik ödülü olarak 3 bin TL ve 3'üncülük ödülü olarak 2 bin TL verilecek.