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Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir’i ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 15.11.2020 15:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir’i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz hafta Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Ömer Turan’ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette, ADÜ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında geçmişte yapılan çalışmalar değerlendirilerek gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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