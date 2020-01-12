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  4. Sosyal konutlarda değişiklik

Sosyal konutlarda değişiklik

BURSA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, ocak ayı oturumunda Gemliklileri yakından ilgilendiren pek çok konu gündeme geldi.Gemlik Belediye Meclisi ocak ayı 2.

Sosyal konutlarda değişiklik

Gemlik Belediyesi, ocak ayı oturumunda Gemliklileri yakından ilgilendiren pek çok konu gündeme geldi.
Gemlik Belediye Meclisi ocak ayı 2. oturumu CHP, AK Parti ve İYİ Partili üyelerin katılımıyla Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Hizmet Binası’nda gerçekleşti. Gemlik Belediye Meclisinin gündeminin raporlar bölümünde MHP’nin önergesini verdiği Dereboyu Irmak Sokak’ın isminin Kuvay-i Milliye Caddesi olarak değiştirilmesi ve Irmak Sokak’ın bitimine Kuvay-i Milliye anıtının koyulması belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülen bir diğer konu ise içkili alanlar bölgesiydi. Buna göre Gemlik’te bulunan Gazino Sokak, Kumsal Sokak’ın bir bölümü Kurşunlu, Kumla, Karacali ve Narlı sahilleri, Cumhuriyet Mahallesi 437. Sokak, Büyük Kumla, Gemsaz sahilinin bir bölümü ile Umurbey Aytepe Mevkii içkili alanlar bölgesi ilan edildi. Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İçkili alan bölgelerinde yine izne ve yönetmeliğe dahil ve kurumlardan olumsuz görüş alanların ruhsat alamayacaklar. Ayrıca müzikhol benzeri mekanların açılmasını yasakladık" dedi.
Gemlik Belediyesi’nin sahibi olduğu ve mevcut şartlar yüzünden satamadığı Cihatlı’daki konutlar artık sosyal konutlar statüsünden çıkartıldı. Konuyla ilgili meclise bilgi veren Başkan Sertaslan, sosyal konutların sadece 1, 2 ve 4. etaplardaki kalan dairelerin sosyal konut statüsünden çıkartıldığını ifade ederken, yurttaşların buradaki konutları şartlar sebebiyle almakta zorlandığını belirtti. 1. etapta 77, 4. etapta 9 ve ikinci etaptaki toplam 28 daireyi 2886 sayılı devlet ihale kanunuyla satacaklarını ve bu şekilde yurttaşların tapularda bulunan 5 yıl satamaz şerhi yüzünden alamadıkları banka kredisini şimdi alabileceklerini söyledi. Sosyal konutların, sosyal konut statüsünden çıkartılması ve yeni yönetmeliğin hazırlanması tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal konutlarda değişiklik

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