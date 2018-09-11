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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, transferinin ardından sosyal medya fenomenlerine attığı mesajlar ile gündeme gelmişti. Bu mesajların Karius'a geri dönüşü ise pek istediği gibi olmadı.

Alman kaleci, yaşanan bu durum nedeniyle şaşkınlığını da gizlemedi.

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

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Geçen hafta Instagram hesabından bir kadın sosyal medya fenomenine, "Merhaba, nasılsın" mesajını gönderen Loris Karius'un bu hareketi, mesajı alan kişi tarafından Twitter'da paylaşılmıştı.

Geçen hafta Instagram hesabından bir kadın sosyal medya fenomenine, "Merhaba, nasılsın" mesajını gönderen Loris Karius'un bu hareketi, mesajı alan kişi tarafından Twitter'da paylaşılmıştı.
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Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı kaydedildi.

Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı kaydedildi.
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Alman kalecinin de, "İngiltere'de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam" dediği öğrenildi.

Alman kalecinin de, "İngiltere'de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam" dediği öğrenildi.
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Beşiktaş'la anlaşmasının ardından formaları büyük ilgi gören, fotoğrafları sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum alan Alman file bekçisinin bu konuyla ilgili olarak da yorumda bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'la anlaşmasının ardından formaları büyük ilgi gören, fotoğrafları sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum alan Alman file bekçisinin bu konuyla ilgili olarak da yorumda bulunduğu kaydedildi.
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Karius'un, "Maçlar dışında sokakta yürürken veya bir kafede otururken beni tanıyan herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Çoğunluğunun da kadın olduğunu söyleyebilirim. İngiltere'de bile bu kadar hayranım yoktu" dediği bildirildi.

Karius'un, "Maçlar dışında sokakta yürürken veya bir kafede otururken beni tanıyan herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Çoğunluğunun da kadın olduğunu söyleyebilirim. İngiltere'de bile bu kadar hayranım yoktu" dediği bildirildi.
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"Karius ile konuşacağım. Yakışıklı olmak, karakterli olmak hoştur ama önemli olan sevilen ve saydı duyulan olmak."

"Karius ile konuşacağım. Yakışıklı olmak, karakterli olmak hoştur ama önemli olan sevilen ve saydı duyulan olmak."
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MERVE TAŞKIN VE MELİS AYÇA DEĞİRMENCİOĞLU'NA MESAJ ATMIŞTI

MERVE TAŞKIN VE MELİS AYÇA DEĞİRMENCİOĞLU'NA MESAJ ATMIŞTI
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Birkaç gün önce, ilk olarak Melis Ayça Değirmencioğlu sonra Merve Taşkın, Karius'un attığı mesajları yayınlamıştı.

Birkaç gün önce, ilk olarak Melis Ayça Değirmencioğlu sonra Merve Taşkın, Karius'un attığı mesajları yayınlamıştı.
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Instagram fenomeni Melis Ayça Değirmencioğlu, Karius'un kendisine attığı mesajı sosyal medyadan ifşa etti. Bazı takipçileri Melis Ayça'nın mesajı yayınlamasına tepki gösterdi.

Instagram fenomeni Melis Ayça Değirmencioğlu, Karius'un kendisine attığı mesajı sosyal medyadan ifşa etti. Bazı takipçileri Melis Ayça'nın mesajı yayınlamasına tepki gösterdi.
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Bu esnada Melis Ayça gibi Instagram fenomeni olan Merve Taşkın da, Karius'un kendisine attığı mesajları twitter'dan yayınladı, ortalık karıştı!

Bu esnada Melis Ayça gibi Instagram fenomeni olan Merve Taşkın da, Karius'un kendisine attığı mesajları twitter'dan yayınladı, ortalık karıştı!
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İşte Merve Taşkın'ın paylaştığı o mesaj...

İşte Merve Taşkın'ın paylaştığı o mesaj...
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Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.

Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.
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Melis Ayça Değirmencioğlu'nun paylaştığı mesaj da şu şekildeydi;

Melis Ayça Değirmencioğlu'nun paylaştığı mesaj da şu şekildeydi;
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius Merve Taşkın Melis Ayça Değirmencioğlu

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