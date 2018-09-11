Alman kaleci, yaşanan bu durum nedeniyle şaşkınlığını da gizlemedi.
Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Geçen hafta Instagram hesabından bir kadın sosyal medya fenomenine, "Merhaba, nasılsın" mesajını gönderen Loris Karius'un bu hareketi, mesajı alan kişi tarafından Twitter'da paylaşılmıştı.
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Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı kaydedildi.
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Alman kalecinin de, "İngiltere'de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam" dediği öğrenildi.
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Beşiktaş'la anlaşmasının ardından formaları büyük ilgi gören, fotoğrafları sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum alan Alman file bekçisinin bu konuyla ilgili olarak da yorumda bulunduğu kaydedildi.
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Karius'un, "Maçlar dışında sokakta yürürken veya bir kafede otururken beni tanıyan herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Çoğunluğunun da kadın olduğunu söyleyebilirim. İngiltere'de bile bu kadar hayranım yoktu" dediği bildirildi.
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"Karius ile konuşacağım. Yakışıklı olmak, karakterli olmak hoştur ama önemli olan sevilen ve saydı duyulan olmak."
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MERVE TAŞKIN VE MELİS AYÇA DEĞİRMENCİOĞLU'NA MESAJ ATMIŞTI
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Birkaç gün önce, ilk olarak Melis Ayça Değirmencioğlu sonra Merve Taşkın, Karius'un attığı mesajları yayınlamıştı.
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Instagram fenomeni Melis Ayça Değirmencioğlu, Karius'un kendisine attığı mesajı sosyal medyadan ifşa etti. Bazı takipçileri Melis Ayça'nın mesajı yayınlamasına tepki gösterdi.
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Bu esnada Melis Ayça gibi Instagram fenomeni olan Merve Taşkın da, Karius'un kendisine attığı mesajları twitter'dan yayınladı, ortalık karıştı!
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İşte Merve Taşkın'ın paylaştığı o mesaj...
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Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.
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Melis Ayça Değirmencioğlu'nun paylaştığı mesaj da şu şekildeydi;
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
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