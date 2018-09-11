Alman kaleci, yaşanan bu durum nedeniyle şaşkınlığını da gizlemedi.

Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

1 / 17 Geçen hafta Instagram hesabından bir kadın sosyal medya fenomenine, "Merhaba, nasılsın" mesajını gönderen Loris Karius'un bu hareketi, mesajı alan kişi tarafından Twitter'da paylaşılmıştı.

2 / 17 Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı kaydedildi.

3 / 17 Alman kalecinin de, "İngiltere'de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam" dediği öğrenildi.

4 / 17 Beşiktaş'la anlaşmasının ardından formaları büyük ilgi gören, fotoğrafları sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum alan Alman file bekçisinin bu konuyla ilgili olarak da yorumda bulunduğu kaydedildi.

5 / 17 Karius'un, "Maçlar dışında sokakta yürürken veya bir kafede otururken beni tanıyan herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Çoğunluğunun da kadın olduğunu söyleyebilirim. İngiltere'de bile bu kadar hayranım yoktu" dediği bildirildi.

6 / 17 "Karius ile konuşacağım. Yakışıklı olmak, karakterli olmak hoştur ama önemli olan sevilen ve saydı duyulan olmak."

7 / 17 MERVE TAŞKIN VE MELİS AYÇA DEĞİRMENCİOĞLU'NA MESAJ ATMIŞTI

8 / 17 Birkaç gün önce, ilk olarak Melis Ayça Değirmencioğlu sonra Merve Taşkın, Karius'un attığı mesajları yayınlamıştı.

9 / 17 Instagram fenomeni Melis Ayça Değirmencioğlu, Karius'un kendisine attığı mesajı sosyal medyadan ifşa etti. Bazı takipçileri Melis Ayça'nın mesajı yayınlamasına tepki gösterdi.

10 / 17 Bu esnada Melis Ayça gibi Instagram fenomeni olan Merve Taşkın da, Karius'un kendisine attığı mesajları twitter'dan yayınladı, ortalık karıştı!

11 / 17 İşte Merve Taşkın'ın paylaştığı o mesaj...

12 / 17 Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.

13 / 17 Melis Ayça Değirmencioğlu'nun paylaştığı mesaj da şu şekildeydi;

14 / 17 Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

15 / 17 Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!

16 / 17 Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!