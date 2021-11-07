Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Fenerbahçe zirve yolunda kritik öneme sahip maçta Kayserispor'u yenerek lider Trabzonspor'la farkı korumak istiyor. Milli ara öncesi kayıp istemeyen sarı-lacivertliler Kayserispor maçının ilk yarısında penaştı vuruşunu gole çeviremedi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Kaçan penaltı sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın beIN Sports kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme oturdu. Deneyimli hocanın kaçan penaltıya verdiği reaksiyon binlerce kez paylaşılırken, bir grup kullanıcı penaltı kararının yanlış olduğu ve Hikmet Karaman'ın "İlahi adalet" diyerek sevindiğini söyledi.



