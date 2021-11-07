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Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

07.11.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapayan sarı lacivertliler, İrfan Can'la bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın milli futbolcu penaltı kaçırdıktan sonra yayıncı kuruluş kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe zirve yolunda kritik öneme sahip maçta Kayserispor'u yenerek lider Trabzonspor'la farkı korumak istiyor. Milli ara öncesi kayıp istemeyen sarı-lacivertliler Kayserispor maçının ilk yarısında penaştı vuruşunu gole çeviremedi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Kaçan penaltı sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın beIN Sports kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme oturdu. Deneyimli hocanın kaçan penaltıya verdiği reaksiyon binlerce kez paylaşılırken, bir grup kullanıcı penaltı kararının yanlış olduğu ve Hikmet Karaman'ın "İlahi adalet" diyerek sevindiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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