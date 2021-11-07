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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci penaltı kaçırdı

07.11.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kayserispor maçının 32. dakikasında bu sezonun ilk penaltısını kazandı ancak bu penaltıdan İrfan Can ile faydalanamadı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci penaltı kaçırdı
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Kayserispor maçının 32. dakikasında penaltı kazandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can'ın 28. dakikada kullandığı korner sonrası Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli oyuncular ise pozisyonda penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu.

Topun durduğu ilk anda Cüneyt Çakır'a VAR hakemi Mete Kalkavan'dan uyarı geldi.

Cüneyt Çakır, VAR uyarısından sonra pozisyonu izledi ve Gustavo Campanharo'nun elle oynadığını tespit etti.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez penaltı kazanırken, topun başına gelen İrfan Can Kahveci topu sağ kale direğine nişanladı. Fenerbahçe böylece bu sezon kazandığı ilk penaltıdan faydalanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor İrfan Can Kahveci
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