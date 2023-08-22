Sosyal medya onu tercih ettiği bölüm ile konuşuyor! Herkes sıralamasına dikkat çekmişti, tıp öğrencisi olduğu ortaya çıktı

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 4. sınıf tıp öğrencisi olan Oğuz Çat, özel ders verdiği öğrencileriyle birlikte bilgilerini taze tutmak adına YKS'ye bu yıl da girdi. Çat sayısal alanda 509 puan elde edip sıralamada 13 binlerde yer aldı.

TERCİHİYLE DİKKAT ÇEKTİ

22 yaşındaki tıp öğrencisi, tercih listesine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği yazdı. Çat'ın bu sıralamayla yaptığı tercih sosyal medyada gündem oldu.

"DAHA İYİ TIP FAKÜLTESİ KAZANDIM, TERCİH ETMEDİM"

4 yıl sonra üniversiteye girerken elde ettiğinden daha iyi bir puan elde ettiğine dikkat çeken Çat, daha iyi bir tıp fakültesi kazandığını ancak yerini değiştirmek istemediği için tercih vermediğini belirtti.