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Sosyal medya onu tercih ettiği bölüm ile konuşuyor! Herkes sıralamasına dikkat çekmişti, tıp öğrencisi olduğu ortaya çıktı

22.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ardından üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar geldi. Milyonlarca öğrenci tercih yaparken 22 yaşındaki Oğuz Çat'ın yaptığı tercih çok konuşuldu. Sayısalda 13 bin sıralama yapan Çat, tercih ettiği bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın da gündemindeki tercihin ardından Çat'ın tıp öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 4. sınıf tıp öğrencisi olan Oğuz Çat, özel ders verdiği öğrencileriyle birlikte bilgilerini taze tutmak adına YKS'ye bu yıl da girdi. Çat sayısal alanda 509 puan elde edip sıralamada 13 binlerde yer aldı.

TERCİHİYLE DİKKAT ÇEKTİ

22 yaşındaki tıp öğrencisi, tercih listesine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği yazdı. Çat'ın bu sıralamayla yaptığı tercih sosyal medyada gündem oldu.

"DAHA İYİ TIP FAKÜLTESİ KAZANDIM, TERCİH ETMEDİM"

4 yıl sonra üniversiteye girerken elde ettiğinden daha iyi bir puan elde ettiğine dikkat çeken Çat, daha iyi bir tıp fakültesi kazandığını ancak yerini değiştirmek istemediği için tercih vermediğini belirtti.

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