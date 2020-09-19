Sosyal medya pandemisi "Göz Hizası"na geliyor

Mart ayında sanatseverle buluşturmayı planladığı ve adını "Pandemi" koymayı öngördüğü sergiyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını anlatan Erdemli, "Sosyal medyadaki bu problemin, yaygınlığından ötürü pandemik olduğunu, çoğunluğu ele geçirdiğini düşünerek o sıralar böyle bir isim koymuştum. Denk gelmesi biraz tesadüfi ve enteresan oldu." dedi.

Gittikçe daha yaygın hale gelen ve adeta "pandemi"ye dönüşen sosyal medya alışkanlığının, kişileri manipüle ettiği vurgusuna yer verilen sergi, 11 Ekim'e kadar görülebilecek.

Serginin ismini "Göz Hizası" olarak güncellediğini belirten Erdemli, şöyle devam etti:

"Göz hizası kavramı, manipüle etmekle, insanların bilinçaltını etkilemek istediğiniz şeyleri göz önünde tutmakla ilgili. Bir markete girdiğinizde satılması istenilen ürünler en öne, göz hizasına konulur veya bir sihirbaz göz önünde tuttuğu bir şeye dikkatinizi çekip arka planda esas numarasını yapar. Göz Hizası sergisi aslında biraz bu terimler üzerinden... Problemi biraz daha göz önüne çekmek adına isim değişikliğine gittik."

- "Teknoloji şirketleri susmamamızı istiyor"

Erdemli, yaklaşık 2-2,5 yıla yakın düşün süresi, bir yıl da eserlerin üretilmesi olmak üzere 3,5 yıllık bir emeği sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Genel olarak hurda malzemelerle ve hurda kavramıyla ilgili işler ürettiğini bu sergisinde de aynı materyalleri kullandığını anlatan Erdemli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergide artık 'hurdalaşmış' objeler de var. Örneğin Sus Kadın tablosu... Belki şimdi hastanelerde yok ama çocukluğumuzdan mutlaka hatırlayacağımız bir ikon aslında. Sus Kadın annenizin size 'sus' demesi gibi çok naif bir iş aslında. Şu an bizi manipüle eden teknoloji şirketlerinin yaptığı ise susmamamızı istemek. Sosyal medyada bir şeyler paylaşmamızı istiyorlar ki bu paylaşımlarla bizi daha kolay kontrol edebilsinler. Çocukluğumuzda gördüğümüz naif bir ikon şimdi tam tersine döndü. Artık siz ne kadar konuşursanız o kadar kontrol edilebilir olursunuz. Öncelikle tüketim toplumuna alıştırıldık şimdi de tükettiklerimizi veya sahip olduklarımızı göstermeye alışıyoruz."