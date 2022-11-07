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Sosyal medya siteleri üzerinden tarihi eser paylaşımları yapan şahıslara operasyon

07.11.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te sosyal medya siteleri üzerinden tarihi eser paylaşımları yapan şahıslara düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya siteleri üzerinden tarihi eser paylaşımları yapan şahıslara operasyon

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya siteleri üzerinden tarihi eser paylaşımları yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir operasyondan düzenlendi.

Operasyondan G.Y. isimli şahsa ait arazi ve içinde bulunan bağ evinde yapılan aramada; 45 parça tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet çeşitli çaplarda av tüfeği fişeği, 125 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak, 2863 ve 6136 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

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