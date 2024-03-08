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Sosyal medya üzerinden sahte altınlarla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 19 kişi adliyeye sevk edildi

İHA İHA
08.03.2024 11:54
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Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya üzerinden sahte altınlarla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan bazı şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden kadın ismiyle profil oluşturup, kendilerini çoban olarak tanıtıp, kendi üretmiş oldukları sahte altınları buluntu define ürünü şeklinde göstererek bu işlere meyilli şahıslara satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine toplam 19 şüpheli şahsın katıldığı ve Türkiye’nin farklı illerinden 5 şahsı dolandırdıkları, yine farklı illerde bulunan 8 şahısla dolandırıcılık amaçlı görüştükleri belirlendi. Şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olaylarından ilk aşamada toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

15 EVE POLİSTEN EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenledi. Baskında 15’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 23 adet cep telefonu, 26 bin 50 TL para, 8 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, muhtelif altınlar, torba içerisinde altın görünümlü mercimek şeklinde malzeme, toprak halde kahverengi altın tozu, altın ezme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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