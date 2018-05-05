Sosyal medyada adeta bir fenomen

Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ana Cheri'nin her fotoğrafı yüz binlerce beğeni ve yorum alıyor.

1 / 21 İşte Ana Cheri'nin yüz binlerce yorum alan o fotoğrafları

2 / 21 Ana Cheri'nin Instagram hesabında 9 milyon 200 bin takipçisi var.

Ana Cheri ayrıca Fitness ve atletizm ile de ilgileniyor.