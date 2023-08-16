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Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı

16.08.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A.A, savcılık talimatıyla emniyette ifadesinin alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, A.A'nın 14 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

A.A'yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından A.A, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruma

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