Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı

Nevşehir’de sosyal medya hesabından tanışmış olduğu kişinin özel fotoğraflarını alarak şantaj yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine gelen mağdur sosyal medyada tanıştığı bir kişinin kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayette bulundu. Mağdur kişi, internet üzerinden E.B. isimli şahsa fotoğraf gönderdiğini ve bu fotoğraflar karşılığında kendisinden para istendiğini ifade etti. Yapılan şikayet sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı E.B. parayı teslim almaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

