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Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo

ERZURUM HABERLERİ  | 19.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bir dönem Erzurum’da yerel televizyon kanallarında kameramanlık ve muhabirlik yapan Abdullah Er, ‘Tripot Apo’ tiplemesi ile sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğuyor.

Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo

Bir dönem Erzurum’da yerel televizyon kanallarında kameramanlık ve muhabirlik yapan Abdullah Er, ‘Tripot Apo’ tiplemesi ile sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğuyor. Merhum tiyatrocu Temel Aydın’ın yönettiği oyunlarda da sahne alan Er, sempatik tavırlarıyla sokağın nabzını tutuyor.
Erzurumlu Abdullah Er, ‘Tripot Apo’ tiplemesi ile ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ve sokağın nabzını tutan Abdullah Er, ‘Tripot Apo Soruyor’ programı ile sosyal medyada ses getiriyor.
Son yılların popüler uygulamaları arasında yer alan Youtube video paylaşımları arasında Erzurum’un renkli simalarını da görmek mümkün.
Bur dönem medya sektöründe çalışan ve yerel televizyon kanallarında kameramanlık ile muhabirlik yapan Abdullah Er, şimdi sosyal medya aracılığıyla cadde ve sokaklarda halkın nabzını tutuyor.
Merhum tiyatro sanatçısı Temel Aydın’nın sahnelediği oyunlarda da yer alan Abdullah Er, farklı bir kulvarda yoluna devam ediyor. Renkli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Er, ‘Tripot Apo’ tiplemesi ile adından söz ettiriyor.
Abdullah Er, sosyal medya röportajlarında son zamanlarda adeta tıklanma rekorları kırıyor. Dünya ülkelerini etkisi altına alan Koronavirüsü ile adeta morallerin alt üst olduğu vatandaşları Erzurum menşeli röportajları ile güldüren zaman zaman düşündüren Tripot Apo, son olarak yaptığı ‘Gırgıt nedir?’ sorusuna yanıt aradı. Erzurum halkı arasında cimrinin karşılığı olarak bilinen Gırgıt sorusuna verilen birbirinden ilginç yanıtlar herkesi gülümsetmeye yetti. Youtube’da tıklanmalar gün geçtikçe artan Tripot Apo’nun bundan sonraki röportajları ile merakla bekleniyor.

Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo

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