Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı anlattı

Sosyal medyanın zararları ile ilgili bilgiler veren Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusunun sosyal medya kullanıcılarının endişe yaşamalarına sebep olabileceğini belirterek, “Çalışma ortamında sosyal medya kullanılması çalışanın performansını etkilemektedir” dedi.

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen sosyal medya, insanların vaz geçilmezi oldu. Her gün insanların zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği sosyal medyanın insanlar üzerindeki zararlarla ilgili bilgiler veren Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, sosyal medyanın faydaları gibi önemli problemlere yol açabilen zararları da olabileceğine dikkat çekti. Takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusunun sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yönde etkilenebileceğini ifade eden Sertkaya, sosyal medyanın çalışma ortamında kullanılması, çalışanların performansını da etkileyebileceğini dile getirdi.

“Sosyal medya doğru kullanıldığında gücü ve etkisi çok yüksektir”

Sosyal medyanın doğru şekilde kullanılması gerektiğini dile getiren Rüzgar Sertkaya, “Sosyal medya artık günümüzde çoğu zaman gazetelerden, televizyonlardan ve dijital haber sitelerinden daha çok önem taşımaktadır. Toplumu ilgilendiren bir konunun genellikle ilk önce sosyal medyada paylaşıldığı, etki ve tepkilerin sosyal medyada daha belirgin gözükmektedir. Sosyal medya doğru kullanıldığında gücü ve etkisi çok yüksektir. Sosyal medyanın diğer medyalardan en büyük farkı çift taraflı iletişiminin olmasıdır” dedi.