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Sosyal mesafe, bisiklet ve scooter satışını artırdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Sosyal mesafe, bisiklet ve scooter satışını artırdı

İSTANBUL (AA) - Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları bisiklet ve scooter gibi bireysel yolculuk yapmaya imkan veren araçların satışını artırdı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, meraklılarının dışında özellikle daha çok çocuklar için alınan bu araçlar, günümüzde artık yetişkinlerin de tercihi haline geldi.

Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor’un temmuz ayı verilerine göre yetişkinler için olan bisikletlerin satışı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 4 kat arttı.

Yetişkinler için olan scooter satışları ise yine geçen yılın temmuz ayına göre yaklaşık 21 kat artış gösterdi. Yetişkin bisikletleri ortalama bin 400 liradan satılırken, yetişkin scooterları ise ortalama 3 bin 600 liradan alıcı buluyor.

GittiGidiyor’un spor ve outdoor kategorisinde birçok farklı modelde bisiklet ve scooter satışa sunuluyor.

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