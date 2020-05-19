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Sosyal mesafe kuralına uyup 19 Mayıs’ı kutladılar

SİNOP HABERLERİ  | 19.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sinop’ta Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralı uygulanarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Sinop’ta Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralı uygulanarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Hükümet Konağında yer alan Atatürk büstüne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına çelenk koyuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi. Protokol üyeleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktı.
Korona virüs sürecinin biteceğine ve sağlıklı günlerin geleceğine inandıklarını da belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Güçlü izolasyon sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler ve gençlerimiz yine coşacak ve güzel günler gelecek" ifadelerini kullandı.

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