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Sosyal mesafe ve yüzde 50 kapasite ile taşımacılık denetimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, Korona virüsün (Covid-19) bulaş riskini azaltmak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sosyal mesafe ve yüzde 50 kapasite ile taşımacılık denetimi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, Korona virüsün (Covid-19) bulaş riskini azaltmak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak, Trafik Denetme Şube Müdürlüğü ekiplerince servislerindeki sosyal mesafe kuralları ve yüzde 50 kapasiteli personel taşımacılığı denetlendi.
Fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Korona virüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor. Sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçları ile personel servis araçlarının yüzde 50 kapasite ile yolcu almaları, araç içinde oturan yolcuların sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri kararlaştırılarak uygulamalara devam ediliyor.
Bu kapsamda, kentte bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi bölgelerinde bulunan iş yerlerine personel taşımacılığı yapan servis araçları hazırlanan planlar doğrultusunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı bölgelerinde sıklıkla denetlenerek, yüzde 50 kapasite ve sosyal mesafe kuralına uygun servis taşımacılığı yapılması sağlanıyor.
Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korona virüs tedbirleri başlangıcından günümüze kadar bin 753 araç kontrol edildiği öğrenildi.

Sosyal mesafe ve yüzde 50 kapasite ile taşımacılık denetimi

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