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Sosyal mesafeli bayram namazı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:25 | Son Güncelleme

Denizli’de sosyal mesafe kurallarına uygun Kurban Bayramı namazı kılındı.

Denizli’de sosyal mesafe kurallarına uygun Kurban Bayramı namazı kılındı. Cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleri ile yeşil alanlarda ibadetlerini yerine getirdi.
Denizli’de Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar erken saatlerde camilerde yerini adı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde sık sık yapılan anonslara vatandaşlar uydu. Sosyal mesafe sebebiyle cami içi dolunca vatandaşlar yeşil alanlara yöneldi. Birçok vatandaş yanında getirdikleri seccadeleri ile ibadetlerini yerine getirdi. Yeşil alanlarda namaz kılan vatandaşlar burada da sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkatlerden kaçmadı. Sosyal mesafe kuralına uyduklarını dile getiren Serhat Uçkan, “Bugün burada kurban bayramı namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Sosyal mesafe kuralına da dikkat ettik. En kısa zamanda bu hastalık def olur inşallah. Tüm Müslümanların bayramı mübarek olsun. Şimdi gidip kurbanımızı keseceğiz, rabbim kabul etsin inşallah” dedi.

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