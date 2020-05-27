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Sosyal mesafeli el öpme geleneği

VAN HABERLERİ  | 27.05.2020 10:30 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında Gezer ailesi fertleri, yaşlı halalarının bayramını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutladı.Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler, bayramda el öpme geleneğine de yansıdı.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında Gezer ailesi fertleri, yaşlı halalarının bayramını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler, bayramda el öpme geleneğine de yansıdı. Van’daki gençler, tedbire uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirilerek bağlanan eldivenleri öptü.
Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde yaşayan Gezer ailesi fertleri de sosyal mesafeye uyarak sürdürdüğü el öpme geleneği görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

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