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Sosyal mesafeli sabah sporu

ANTALYA HABERLERİ  | 12.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve zinde yaşamı teşvik için Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği düzenliyor.Büyükşehir Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve zinde yaşamı teşvik için Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirilen sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Katılımcılar müzik eşliğinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi spor aktiviteleri ile devam ediyor.

Hafta içi üç gün
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Sabah Sporu Etkinliği’ Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün 07.00-08.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ikinci mirador önünde ve Konyaaltı Sahili Beach Park tenis kortu yanında gerçekleştiriliyor. Sabah sporuna katılanlar mat ve lastik gibi kişisel malzemelerini yanında getiriyor. Sabah sporu etkinliğine katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiyi 321 24 70 nolu telefondan alabilir.

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