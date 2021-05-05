Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocukların üstün yararı doğrultusunda, korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek, aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirtti.

Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

Çocukların, ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini vurgulayan Yanık, "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek, çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında, binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor." görüşünü paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin, 12 Mayıs'a kadar hesaplara yatırılacağını belirterek, tüm çocukların ve ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Aile bütünlüğü her alanda önceliğimiz. Çocuklarımızı, ailelerinin yanında desteklediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerimizi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

