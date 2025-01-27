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Sözleşmesini de duyurdular! 'Anderson Talisca imzayı attı...' Profilini bile güncelledi! Brezilyalı'nın uçağı kalkıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.01.2025 09:54
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Fenerbahçe'nin çok uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken yıldız isim sosyal medya hesabının profilini güncelledi. İşte detaylar...

Sözleşmesini de duyurdular! 'Anderson Talisca imzayı attı...' Profilini bile güncelledi! Brezilyalı'nın uçağı kalkıyor
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Skriniar transferiyle büyük ses getiren ve taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe'de temaslar tüm hızıyla devam ederken uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in gündeminde olan Anderson Talisca ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano Sarı-Lacivertliler'in 1.5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurduğu Brezilyalı yıldızdan dikkat çeken bir hamle gelirken yaşanan bu gelişme Fenerbahçelileri oldukça sevindirdi.

PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

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Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

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Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

TALISCA PAYLAŞTI...

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Öte yandan Anderson Talisca, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı, yaptığı paylaşımda "İkinci evin ihtişamı, öncekinden daha büyük olacak." ifadelerini kullandı.

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transfer Süper Lig Acun Ilıcalı son dakika fenerbahçe galatasaray talisca
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