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SP ‘Kalkınmada Yerel Vizyon’ toplantısı sonucunun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi

VAN HABERLERİ  | 07.11.2020 20:11 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van’da gerçekleştirilen ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantısı’ sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları’nın ilkinin Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kentte yapıldığını ifade ederek, toplantıya akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratların katıldığını söyledi.

SP ‘Kalkınmada Yerel Vizyon’ toplantısı sonucunun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van’da gerçekleştirilen ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantısı’ sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.
İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları’nın ilkinin Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kentte yapıldığını ifade ederek, toplantıya akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratların katıldığını söyledi. ‘Kalkınmada Yerel Vizyon’ başlığıyla yapılan toplantılar neticesinde akıllarda kalanın görüldüğü kadarıyla Van Kahvaltısı ile ilgili yapılan açıklamalar olduğunu dile getiren İlhan, “Gündemle hiçbir alakası olmayan Hakkari Vali’sinin ‘Van Kahvaltısı Van’ın değil Hakkari’nin’ ya da Ağrı Belediye Başkanının söylediği ‘Biz kahvaltıya daha fazla çeşit koyarız’ şeklinde yaptıkları açıklamalardı. Aslında günümüz Türkiye’sinin geldiği nokta açısından yapılan açıklamalar hiç de şaşırtıcı değildi. Her alanda olduğu gibi ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantısı’nın sadece ‘körler, sağırlar birbirini ağırlar’ mantığıyla iş olsun diye yapıldığını göstermekteydi” dedi.
Günler geçmesine rağmen toplantıya dair ortaya ne bir vizyon, ne bir sonuç, ne de bir raporun konulduğunu belirten İlhan, “SP Van İl Başkanlığı olarak ilimizde birincisi düzenlenen ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantısı’ sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Eğer ki bugüne kadar yapılan açıklamalar dışında başka bir açıklamaları yoksa tavsiyemiz bundan sonra ki toplantıların yapılmaması ve ülke gündemini boş işlerle meşgul etmemeleri yönündedir” ifadelerini kullandı.

SP ‘Kalkınmada Yerel Vizyon’ toplantısı sonucunun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi

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