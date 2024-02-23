Sparta Prag maçının ardından saha bir anda karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag’a 4-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Mücadelenin son düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.
EPET Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 4-1 kazandı. Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Praciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6'da Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi.