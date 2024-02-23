Sparta Prag maçının ardından saha bir anda karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag’a 4-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Mücadelenin son düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.

SPARTA PRAG KAZANDI

EPET Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 4-1 kazandı. Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Praciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6'da Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

OKAN BURUK ATILDI

Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi.





