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Spor bilgi yarışması şampiyonlarına ödül

ERZURUM HABERLERİ  | 20.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Kapsamında yapılan ‘Spor Bilgi Yarışması’nda ilk üçe giren Milli sporculara ödülleri evlerinde verildi.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Müdürlüğü ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Online Spor Bilgi Yarışması’nda dereceye giren milli sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödülleri evlerinde verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Kapsamında yapılan ‘Spor Bilgi Yarışması’nda ilk üçe giren Milli sporculara ödülleri evlerinde verildi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Müdürlüğü ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Online Spor Bilgi Yarışması’nda dereceye giren milli sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödülleri evlerinde verildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan, KYK Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Vedat Engin, ilk üç sırayı paylaşan sporcuların hediye çeklerini kendilerine ulaştırdı.

GSİM ödülü şampiyonların evine götürdü
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl Spor Bilgi Yarışması Online Sistemle yapıldı. Sporcular evlerinden yarışmaya iştirak ederken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de dereceye giren sporcuların ödüllerine evlerine kadar götürdü. KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Müdür Yardımcısı Vedat Engin ve Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan tarafından ilk üçe giren sporcuların hediye çekleri takdim edildi.
Spor Bilgi Yarışmasında birinci olan Cengizhan Dönmez’e 500 TL’lik hediye çeki verilirken, ikinci olan Hatice Dursun’a 350 TL’lik çek, üçüncü olan Muhammed Enes Çağlayan’a da 150 TL hediye çeki verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, “İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’in destekleri ile bilgi yarışmasında dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sporcularımızın ödüllerine kendi ayaklarına kadar götürdük. Bilgi yarışmasında dereceye giren sporcuları tebrik ediyoruz. Ayrıca yarışmaya katılan ve kafa kafaya yarışan diğer milli sporcularımıza da katılımları için teşekkür ediyoruz” dedi.
20 sorunun yöneltildiği Online Spor Bilgi Yarışmasına Sıla Kara (Kayak), Hamza Polat(Kayak), Hatice Dursun (Curling), Semiha Konuksever(Curling), M. Enes Çağlayan (Curling), Cengizhan Dönmez(Judo), Tubay Erdal(Atletizm),Yusuf Özcan(Kızak), Cihander Enes Alkazak(Boks) katılmıştı.
Yarışmanın sonunda Cengizhan Dönmez ile Hatice Dursun 90 puan almış ek sorular sonucunda rakibini geride bırakan Cengizhan Dönmez 95 puanla şampiyon olmuştu. Hatice Dursun 90 puanla ikinci, M. Enes Çağlayan da 85 puanla üçüncü sırada yer almıştı.

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