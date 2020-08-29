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Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 29.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’na rekor başvuru yapıldı.Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmek isteyen 596’sı kadın, 1838’i erkek olmak üzere toplam 2 bin 434 aday, elektronik ortamda başvuru yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’na rekor başvuru yapıldı.
Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmek isteyen 596’sı kadın, 1838’i erkek olmak üzere toplam 2 bin 434 aday, elektronik ortamda başvuru yaptı. Başvuru yapan adayların 108’ini milli sporcular, 27’sini ise engelli adaylar oluşturdu. 4 gün boyunca sürmesi planlanan yetenek sınavları, yoğun başvuru ve pandemi önlemleri nedeniyle 8 güne uzatıldı.
Adaylar, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerinden birini kazanabilmek için üniversitenin stadyumunda 1 Eylül’e kadar ter dökecek.
Kovid-19 pandemisine yönelik alınan özel önlemler kapsamında randevu usulü ile uygulanan yetenek sınavında, her bir aday öğrenci için özel bir tarih ve saat belirlendi. Öğrenciler, kampüs içiresinde yoğunluk yaşanmaması için belirlenen tarih ve saatten en erken bir saat öncesinde kampüse kabul edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı bir biçimde uygulandığı sınavlar süresince, stadyuma ve çevresine aday öğrenci dışındakiler kabul edilmedi.

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