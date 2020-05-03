Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bitlis'te hain terör örgütünün saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Bitlis'in Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bitlis'in Sehi bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.