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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.10.2020 20:48 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen sporcularla birlikte kariyerini dünyanın dört bir yanında sürdüren Türk sporcular da İzmir için geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. İşte o mesajlar...

Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.

ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE

Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.

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ALEX DE SOUZA

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MAURICIO LEMOS - FENERBAHÇE

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UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

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SOFIANE FEGHOULI - GALATASARAY

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CENGİZ ÜNDER - LEICESTER

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RADAMEL FALCAO - GALATASARAY

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GIGI DATOME - MILANO

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