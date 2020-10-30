Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.
Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.
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