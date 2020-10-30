Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.

ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE

Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.

ALEX DE SOUZA

MAURICIO LEMOS - FENERBAHÇE

UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

SOFIANE FEGHOULI - GALATASARAY

CENGİZ ÜNDER - LEICESTER

RADAMEL FALCAO - GALATASARAY

GIGI DATOME - MILANO



