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Spor Kulübü, Kadın Milli Takım Başantrenörü Ünsal ile yollarını ayırdı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:46 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Kadın Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal ile yollarını karşılıklı ayırdığını duyurdu.Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 15 yıldır özverili çalışmalarıyla Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’ne ve Türk hentboluna büyük katkıları olan, Kadın Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Spor Kulübü, Kadın Milli Takım Başantrenörü Ünsal ile yollarını ayırdı

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Kadın Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal ile yollarını karşılıklı ayırdığını duyurdu.
Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 15 yıldır özverili çalışmalarıyla Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’ne ve Türk hentboluna büyük katkıları olan, Kadın Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübümüzü sportif anlamda daha da yukarılara taşımak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi spor ve hentbol kamuoyuna saygılarımızla bildirirken; Türk hentbolu ve kulübümüze olan katkılarından dolayı Birol Hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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